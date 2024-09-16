Кабмін подав проект бюджету до Ради: основні показники на 2025 рік

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Прогнозується мінімальне економічне зростання та замороження рівня соціальних виплат, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проєкт бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000).

Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП.

"Фінансування сектору безпеки і оборони є ключовим пріоритетом, що закладено в проєкті державного бюджету України на 2025 рік. Видатки для забезпечення ефективного протистояння ворогу зростатимуть. Всі внутрішні надходження і запозичення направимо на потреби захисників України" , - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Прогнози бюджету: ВВП, інфляція, курс долара

За підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки - зростання реального ВВП на рівні 2,7%. Однак зростання уповільниться в порівнянні з 2024 роком (очікування - 3,5%) та зростанням на 5,3% у 2023 році.

"Разом з тим, війна триває і втрати та збитки, які вона завдає економіці України, не обмежуються лише матеріальними руйнуваннями, але й формують комплекс проблемних явищ та ризиків, які стримуватимуть економічний розвиток країни у прогнозному періоді" , - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зростання споживчих цін прискориться у 2025 році до 9,5% в порівнянні з 2024 роком (очікування - 7,9%) та 2023 роком (5,1%). За прогнозом уряду, ціни рухатимуться вгору зростанням цін на сировину, підвищенням заробітних плат, поступовою девальвацією курсу гривні.

Кабінет міністрів очікує зростання курсу долара до 45,0 гривень у 2025 році. На 2024 рік середній курс прогнозується на рівні 40,8 грн/долар. Курс долара залежатиме від тривалості війни. У разі припинення бойових дій курс стабілізується на поточному рівні 41 грн/долар.

Мінімальна зарплата

Уряд вирішив заморозити мінімальні зарплати на прогнозному горизонті. Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 8000 гривень;

у погодинному розмірі - 48 гривень

"Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16 відсотків, порівняно з 2023 роком)" , - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2025 році цей показник змінювати не планують.

Проєктом пропонується установити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;

працездатних осіб - 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, - 1600 гривень.

Зростання зарплат та зниження безробіття

Очікується, що середня зарплата у 2024 році становитиме 20 581 гривень (у 2023 році - 17 442 гривень).

Уряд прогнозує зростання середньомісячної заробітної плати у 2025 році, як у номінальному вираженні на 18,5% до 24 389 гривень, так і в реальному - на 8,1% до попереднього року.

"Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати та залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів" , - пояснили в Кабміні.

За прогнозом уряду, поступова адаптація виробників до нових умов діяльності, підвищення економічної активності та збільшення робочих місць, у тому числі за рахунок більшого залучення жінок, стане додатковим чинником відновлення споживчого попиту та сприятиме поступовому зменшенню рівня безробіття у 2025 році до 17,7%.

Підвищення податків

На 2025 рік враховано додатковий ресурс, передбачений проєктом змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№ 11416-д) у обсязі 122,4 млрд гривень.

Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.

Субсидії

На субсидії на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено 42,3 млрд гривень.

Очікується, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарствам.

Таким чином, кількість отримувачів субсидій та пільг скоротиться на 400 тисяч (на 12,5%). Загальна сума з бюджету буде менше на 15,2% (скорочення з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень).

Як повідомлялось, уряд подав до Ради проєкт бюджету на 2025 рік. За регламентом документ буде розглядатися в трьох читаннях та повинен буди ухвалений не пізніше 1 грудня.