ДБР завершило розслідування у справі про держзраду Дубінського, Деркача та інших

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб, які вчинили держзраду у складі злочинної організації, повідомляє Українська правда.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно пʼяти учасників злочинної організації – чинного та колишнього народних депутатів України, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу ЗС РФ" , – повідомили в Офісі генпрокурора.

"Наразі стороні захисту надано доступ для ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде направлена до суду. ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року" , – зазначили в ДБР.

Згідно з обставин справи, йдеться про Олександра Дубінського (позивний "Буратіно"), Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний "Ветеран", за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та Костянтина Кулика (позивний "Птичка").

Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління Генштабу ЗС РФ створило злочинну організацію, до якої увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією української держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року.

За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від Генерального штабу РФ.

Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Він поширював російські наративи, у тому числі, про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження він брав участь у публічних заходах.

У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером.

Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну з екснардепом (Деркачем –ред.) пресконференцію, на якій вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь Кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Деркач та Кулик втекли за кордон та переховуються від правосуддя.

Чинний народний обранець – Дубінський – перебуває під вартою.