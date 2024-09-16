FT: Росія перекинула під Курськ майже 40 тисяч військових

Попри незручну ситуацію, пов'язану з операцією ЗСУ в Курській області, Володимир Путін не вважав за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області. Але це доведеться зробити, щоб спробувати досягти успіху. Про це повідомляє Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Спочатку Москва покладалася на прикордонні війська та призовників, намагаючись стримати операцію України, а потім посилила їх більш боєздатними підрозділами.

"Крім кількох бригад морської піхоти, ми не привезли туди жодних добрих нових резервів.Ми їх наскребли звідусіль" , - сказала людина, близька до російського військового істеблішменту.

Керівництво України все ще сподівається, що Росії, зрештою, доведеться відвести додаткові війська зі східного фронту. Високопоставлений представник української військової розвідки заявив, що Росія вже направила 38 тисяч осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, але контратака "все ще не була великомасштабною".

Але Москві потрібно буде відправити більше своїх загартованих у боях штурмових бригад, щоб досягти чогось більшого, ніж "тактичні" успіхи, додав чиновник.

Представник українського оборонного відомства заявив, що Україна не планує займати нові території в Курській області, а натомість працює над зміцненням та захистом своїх флангів. За його словами, Курська операція завжди планувалась таким чином, щоб забезпечити українським військам можливість швидкого відступу у разі загострення ситуації.

Українські війська здобули тактичну перемогу, яка підняла бойовий дух, коли вони захопили близько 1200 кв. км російської території після раптового нападу 6 серпня. Операція допомогла відновити деяку віру у наступальний потенціал України, змінивши трактування війни.

Контрнаступ РФ

Росія 11 вересня розпочала контрнаступ у Курську та заявила, що швидко відбила близько 63 кв. км біля українських військ на лівому фланзі зайнятої Києвом території, хоча Deepstate, військово-аналітичне видання, пов'язане з Міністерством оборони України, заявило, що Україна все ще просувається вперед на півночі.

Росія віддала пріоритет поверненню села під час операції, яку Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, назвав "політично мотивованою", і зазнала тяжких втрат серед своїх елітних підрозділів.

"Якби росіяни були розумні, все, що вони зробили б, це оточили б це маленьке поселення за допомогою... мінімальних сил" , - сказав Лі.

Він додав, що Курськ може стати виснажуючим чинником для російської армії.

Президент Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що російські війська "почали швидкі наступальні дії", але без особливих успіхів.

"Наші військові тримаються героїчно та роблять все необхідне для наших інших військово-політичних кроків" , - заявив президент України.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна використовуватиме захоплену російську територію як розмінну монету на будь-яких майбутніх мирних переговорах, що може означати її утримання на невизначений термін.

"Українці також припинили вводити нові резерви... Вони стали менше переміщатися і натомість більше окопуватися" , - повідомив FT людина, близька до російського військового істеблішменту.

Можливості української армії

Як зазначає видання, можливості України щодо ротації своїх підрозділів чи відправлення підкріплень обмежені. Вона все ще перебуває на ранніх стадіях поповнення своїх військ після запровадження навесні нового закону про мобілізацію – майже через рік після того, як генеральний штаб України вперше запитав про це.

За словами офіційних осіб, мобілізація йде за планом, проте пройде ще три місяці, перш ніж нещодавно навчені війська зможуть вплинути на поле бою, повідомив FT голова комітету з оборони парламенту України Олександр Завітневич.