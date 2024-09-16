Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить законопроект №11507 та Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Президент підписав законопроект №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури - Сил безпілотних систем" , - повідомив Железняк.

Зазначається, що проект закону розроблено з метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

Реалізація проекту Закону буде здійснена в межах коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України на відповідний рік.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України". про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.

Очолив новий рід військ полковник Вадим Сухаревський.