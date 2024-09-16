Трамп стверджує, що на нього скоїли замах через риторику Байдена і Гарріс

Кандидат в президенти США Дональд Трамп стверджує, що замах на його життя скоїли через риторику президента Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс.﻿ З посиланням на CNN, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Трамп заявив, що нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї".

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я - той, хто збирається врятувати країну, а вони - ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і ззовні" , - наголосив він.

Трамп вказав на коментарі Байдена та Харріса про те, що він є загрозою для демократії, і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".

Він також заявив, що Байден і Харріс "є справжньою загрозою".