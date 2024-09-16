План перемоги України у війні виписано на 90% - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Україна визначила необхідні пункти плану перемоги у війні проти РФ та готова вже наступного тижня представити його союзникам.﻿﻿ Про це сказав Зеленський у вечірньому зверненні, повідомляє Українська правда.

"Протягом усього дня в різних форматах – наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано" , - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що наступного тижня Україна планує представити цей План перемоги своїм міжнародним союзникам. За його словами, він стане важливим кроком у забезпеченні підтримки на глобальній арені та посиленні міжнародного права.