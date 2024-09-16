Компанія з РФ просуває у соцмережах партію "Альтернатива для Німеччини" - ЗМІ

Витік документів із російського консалтингового Агентства соціального дизайну показав, що його працівники здійснювали інформаційні операції для залякування німецьких виборів і підвищення рівня популярності ультраправої "Альтернативи для Німеччини". З посиланням на розслідування Sueddeutsche Zeitung та телеканалів NDR і WDR, повідомляє Європейська правда.

Документи, які потрапили до ЗМІ, містять інформацію про співробітників Агентства соціального дизайну, а також підтверджують його роботу під безпосереднім керівництвом адміністрації господаря Кремля Владіміра Путіна.

Головним інструментом агентства є поширення фейків і мемів у соцмережах, насамперед Facebook, Twitter і Telegram, а також генерування відповідних коментарів до них. Журналісти змогли перевірити існування кількох сторінок, згаданих у документах.

Діяльність Агентства соціального дизайну ґрунтувалась на ключових показниках ефективності. Приміром, одним із них було "збільшити частку голосів виборців "АдН" до 20%" в загальнонаціональних виборчих опитуваннях.

Інші задекларовані цілі спрямованої проти Німеччини кампанії – зростання показника "страх перед майбутнім", за якого понад 50% німців мають таке відчуття, "поляризація німецького суспільства – небажання голосувати за "зелених" на рівні понад 40%".

У документах прописувались і теми, які мали поширювати в німецькому сегменті соцмереж – наприклад "Німеччина беззбройна", "США за допомогою антиросійських заходів навмисно доведуть Німеччину до банкрутства", "Німеччина перебуває в найглибшій економічній і соціальній кризі в новітній історії" тощо.

ЗМІ й раніше писали, як Кремль намагався використати "Альтернативу для Німеччини" у своїх цілях – передусім для дестабілізації німецького суспільства.

Як стверджується в розслідуванні Sueddeutsche Zeitung та телеканалів NDR і WDR, Агентство соціального дизайну може стояти за масштабною дезінформаційною операцією Кремля "Двійник", у межах якої створювало клони сайтів відомих ЗМІ та державних установ.

Агентство також вело кампанію напередодні виборів до Європарламенту для посилення рівня підтримки правих партій, завдання шкоди існуючій політиці ЄС, її ключовим гравцям і, зокрема, репутації президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.