У Польщі підтоплене ще одне місто, влада закликає жителів евакуюватися

Місцева влада польського міста Левін-Бжеський Опольського воєводства закликала мешканців евакуюватися через затоплення вулиць, а у Вроцлаві у Нижній Сілезії підіймають набережну, аби захистити райони від можливого затоплення річкою Бистрицею, повідомляє Європейська правда.

Через переповнення водою дамб, мер Левіна-Бжеського Артур Котара звернувся до мешканців міста з проханням про евакуацію та порадив брати з собою спальні мішки або ковдри.

Він повідомив виданню RMF FM, що кілька вулиць у місті вже затоплені, а вода поширюється по всьому місту.

"Через деякий час буде неможливо проводити евакуацію. Кількість води на вулицях зростає. Автомобілі більше не будуть в'їжджати – за винятком військової або пожежної техніки" , – визнав він.

Мер міста запевнив, що люди, які потребують допомоги для евакуації, отримають її.

У Ворцлаві місцева влада розпорядилася використати 40 000 мішків з піском для того, щоб підняти набережну та захистити житлові райони Маршовіце-1 і Маршовіце-2 від можливого затоплення річкою Бистриця.

Яцек Сутрик, мер Вроцлава, оголосив у соціальних мережах, що набережні будуть частково обнесені плівкою, а солдати використають 40 000 мішків з піском для їх підняття.

"Набережні мають бути підняті на півтора метра, щоб убезпечити населені пункти. Якщо буде потреба в евакуації, ми надамо автобуси до місця проведення робіт" , – написав він.

Мешканців загрозливих житлових масивів просять бути пильними і за можливості переїхати на вищі поверхи будинків.