Білий дім розкритикував Маска за "жарт" про відсутність замахів на Байдена чи Гарріс

У Білому домі розкритикували висловлювання американського мільярдера та гендиректора компанії Tesla Ілона Маска щодо ймовірного замаху на кандидати в американські президенти Дональда Трампа. Про це пише видання Axios, повідомляє Європейська правда.

Видання повідомило, що раніше Маск у соціальній мережі X (Twitter) написав: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу" .

Пізніше він видалив свій пост після численних закликів до цього і заявив, що це був жарт, але його ніхто не зрозумів.

"Ніхто навіть не намагався це зробити, ось що я хочу сказати, і ніхто не буде... Виявляється, жарти набагато менш кумедні, якщо люди не знають контексту, а подача є звичайним текстом" , – написав він. ﻿

У Білому домі заявили, що насильство треба засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Подібна риторика є "безвідповідальною".

"Як заявили президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс після вчорашніх тривожних новин, "у нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому іншому насильству", і "ми всі повинні зробити свій внесок, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства" , – процитувало Axios заяву прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтса.

Раніше Трамп заявляв, що риторика Джо Байдена і віцепрезидентки та його опонентки на виборах Камали Гарріс стала причиною можливої спроби замаху на нього.

Нагадаємо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.