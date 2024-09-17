Блінкен знову полетить на Близький Схід для відновлення переговорів про перемир'я

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує вирушити у свою 10-ту поїздку на Близький Схід з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАС. Адміністрація Байдена продовжує намагатися відновити переговори про припинення вогню, що зайшли в глухий кут. Про це повідомляє Bloomberg, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Головний дипломат США полетить до Каїра, щоб обговорити переговори про припинення вогню в Газі та ширші питання регіональної безпеки, а також для переговорів з офіційними особами Єгипту, заявив у понеділок речник Держдепу Метью Міллер.

У заяві згадується лише одна зупинка в Єгипті, і, схоже, Блінкен не поїде до Ізраїлю під час цього візиту.

Оголошення було зроблено того самого дня, коли ізраїльські офіційні особи наголосили Амосу Хохштейну, раднику Байдена, що їхній уряд усе більше схиляється до пошуків військових засобів повернення мешканців північного Ізраїлю, переміщених через зіткнення з бойовиками Хезболли в Лівані. Це означало б розширення конфлікту, якого команда Байдена відчайдушно намагається уникнути.

Міллер також заявив, що США все ще працюють з посередниками над новою пропозицією. 5 вересня Блінкен казав , що США, Катар і Єгипет "найближчими днями" поділяться своїми думками про те, як "вирішити невирішені питання, що залишились" на переговорах.

Хоча американські офіційні особи, включаючи Блінкена, заявили, що угода завершена приблизно на 90%, тривалі переговори про припинення війни, здається, зайшли в глухий кут після вбивства на початку цього місяця шести утримуваних ХАМАСом заручників.