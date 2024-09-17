У Києві за останні три дні зафіксовано чотири температурні рекорди. За кліматичною нормою температура повітря відповідає початку серпня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними кліматологів, 16 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,5 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9 градусів.

Крім того, мінімальна температура повітря 15 вересня у Києві виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 19,4 градусів. Попереднє рекордне значення 1909 року перевищено на 1,9 градусів. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 23,3 градусів, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1909 року на 0,2 градусів, а кліматичну норму - на 7,7 градусів.

Мінімальна температура повітря 14 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,1 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 2011 року перевищено на 0,6 градусів.

Всього від початку місяця вже встановлено сім температурних рекордів.

Нагадаємо, вересень в Києві розпочався з температурних рекордів. Зокрема, день 3 вересня став самим теплим днем за історію спостережень. середньодобова температура повітря 3 вересня у столиці досягла 24,5 градусів тепла.

Середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів.