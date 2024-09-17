Майже 80% українців не переїхали б до США чи ЄС за наявності громадянства – опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) запитав українців, чи переїхали б вони жити у США чи будь-яку країну Європи, якби їм надали громадянство. Більшість опитаних стверджують: попри все залишились би в Україні. Про це йдеться в опитуванні КМІС, повідомляє Європейська правда.

Соціологи спитали українців, чи переїхали б вони жити до США або ЄС, якби без умов отримали громадянство, на що 79% українців твердо заявили, що залишились би вдома. Ще 19% відповіли, що переїхали б в іншу країну.

Показник українців, які попри все залишилися б в Україні, дещо знизився у порівнянні із показником на початку повномасштабного вторгнення Росії – тоді таку відповідь дав 91% опитуваних.

Водночас у 2020 році був найбільший відсоток охочих переїхати в іншу країну – 28%, а про рішення залишитися в Україні заявляли 69%.

Соціологи з'ясували, що сьогодні 74% молодих українців все ж хочуть залишитися в країні. Схожа тенденція спостерігається й серед осіб віком 30-44 роки, де 75% також не планують виїжджати з України. У 2022 році лише 7% виявляли бажання виїхати за кордон, щоб побудувати життя в США або Європі.

У 2020 році майже 46% українців віком 18-29 років прагнули виїхати за кордон. До вересня 2022 року цей показник знизився до 13%, а до вересня 2024 року виріс до 26%.

Опитування проводилося КМІС з власної ініціативи з 1 до 6 вересня 2024 року. Було опитано телефоном 1022 українців старше 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.