Прокуратура підозрює топпосадовця КМДА у вимаганні: що відомо

Директора комунальної служби перевезень Київської міської держадміністрації підозрюють у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з даними Уoucontrol, директор комунальної служби перевезень КМДА - Олександр Шимко.

Слідство встановило, що посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників та за їх результатами було складено документи про невідповідність транспортних засобів для пасажирських перевезень. Таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди.

У пресслужбі зазначили, що раніше в рамках цього ж кримінального провадження вже було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та керівнику приватного транспортного підприємства.

За даними прокуратури, упродовж 2024 року заступник начальника Департаменту транспортної інфраструктури ініціював в односторонньому порядку розірвання з підприємством договору на перевезення на одному з міських автобусних маршрутів. Як підставу для розірвання угоди використали результати безпідставно ініційованої перевірки роботи цього перевізника.

Після цього, тимчасовим перевізником на маршруті визначили компанію, директор якої мав зв’язки із посадовцем КМДА.

Як розповіли в пресслужбі, коли керівник підприємства, з яким розірвали угоду на перевезення, звернувся до міської адміністрації за роз’ясненням причин такого рішення, то у якості "компромісу" підприємцю запропонували щотижня платити по 40 тис. гривень за право працювати на маршруті.

"В ході досудового розслідування задокументовано 7 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис грн" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Правоохоронці затримали керівника одного з дочірніх підприємств держкомпанії "Автомобільні дороги України" за фактом одержання 600 тис. гривень за здачу в оренду приміщень.