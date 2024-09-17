ЗМІ дізналися, чому обсяги американської військової допомоги для України стали меншими

Запаси зброї та іншого військового обладнання у Пентагону скорочуються, через це обсяги пакетів військової допомоги Україні в останні місяці стали меншими, повідомляє Європейська правда.

Про це написало CNN із посиланням на слова двох анонімних американських посадовців.

За словами співрозмовників, американські виробники зброї намагаються наздогнати величезний попит, який утворило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак, у США є побоювання щодо того, що військова готовність Америки може постраждати.

Як відомо, у квітні Пентагон оголосив про пакет на $1 млрд, але з того часу жоден із пакетів не перевищив суму в $400 млн, а деякі навіть були $125 млн і $250 млн.

При цьому у 2022 і 2023 роках суми військової допомоги регулярно були в межах $600 -$800 млн. Найбільший пакет було оголошено у січні 2023 року – $2,85 млрд.

Посадовці пояснили, що адміністрація президента все ще має $6 млрд на озброєння України, але у Пентагону "немає інвентарю".

"Йдеться про запаси, які є у нас на полицях, про те, що просять [українці], і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо нині, не впливаючи на нашу бойову готовність", – сказав один із співрозмовників.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що відомство просить у Конгресу дати більше часу, щоб витратити ці $6 млрд, перш ніж вони закінчаться наприкінці вересня. Риторика Пентагону змінилася порівняно з минулим роком, коли адміністрація благала Конгрес схвалити додаткове фінансування для України.

"Поповнення також є проблемою", – сказав один із посадовців.

Інший співрозмовник видання повідомив, що Білий дім не зміг отримати постачання від Пентагону в перші чотири місяці 2024 через те, що Конгрес затримав затвердження додаткового фінансування.

Він додав, що США намагаються не відправляти надто багато озброєння за один раз.

"Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через яку пакети розподіляються з різницею. Також існують обмеження на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити", – сказав він.

За його словами, США, як і раніше, намагаються оголошувати новий пакет допомоги кожні два тижні.

Видання зазначило, що США продовжують виготовляти снаряди 155-мм, системи Patriot та інше озброєння як для України, так і для себе, але це багаторічний процес.

За статистикою, яку наводять журналісти, до початку повномасштабної війни США щомісяця виробляли 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм.

Після відкриття нових заводів ця кількість зросла до 40 000 на місяць, але Пентагону потрібно понад рік, щоб досягти мети в 100 000 снарядів щомісяця.

Нагадаємо, у вересні одразу декілька громадських організацій США звернулися до Держдепартаменту з проханням не втратити нагоду використати для допомоги Україні решту $6,2 мрд, які все ще доступні у межах президентських повноважень, але тільки до кінця бюджетного року, що спливає 30-го вересня.

Як відомо, у рамках президентських повноважень востаннє допомогу Україні виділяли до Дня незалежності – розмір пакета складав $125 млн.

Перед цим 29 липня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на суму $200 млн.