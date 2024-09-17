У Грузії парламент проголосував за низку законів "проти ЛГБТ-пропаганди"

Парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який критикували в ЄС і Раді Європи, повідомляє Європейська правда.

84 депутати підтримали законопроєкт.

Керівна "Грузинська мрія" стверджує, що цим пакетом вона хоче "захистити сімейні цінності", але насправді він обмежує права ЛГБТ-спільноти та запроваджує цензуру. Венеційська комісія підготувала критичний звіт щодо законопроєкту.

Пакет складається з 19 законопроєктів і, серед іншого, передбачає обмеження свободи зібрань та цензуру ЗМІ. Основною частиною законодавчого пакета є законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а інші 18 є похідними від нього. Зміни вносяться в різні закони, цивільний кодекс, трудовий кодекс, законодавство про освіту тощо.

"Грузинська мрія" планує остаточно ухвалити згаданий законопроєкт на осінній сесії.

В рамках цієї ж гомофобної та пропагандистської ініціативи "Грузинська мрія" планує провести конституційні зміни, для чого їм потрібна конституційна більшість, якої вони не мають. За словами спікера парламенту Шалви Папуашвілі, саме тому вони вирішили прийняти закон на даному етапі, для чого у них є достатня більшість. Що стосується конституційних змін, то вони планують їх після виборів, у разі отримання конституційної більшості в парламенті.

"Грузинська мрія" хоче додати до статті 30 Конституції Грузії, яка розглядає сім'ю як союз між чоловіком і жінкою, третій абзац наступного змісту: "Захист сімейних цінностей і неповнолітніх забезпечується конституційним правом Грузії".

Нагадаємо, після ухвалення пакета в другому читанні Уповноважений Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті опублікував листа, якого спрямував спікеру парламенту Грузії, із закликом відмовитися від ухвалення законопроєкту "Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх".

В ЄС висловили жаль з приводу ухвалення проєкту у другому читанні та закликали Грузію повністю переглянути його.