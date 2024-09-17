У Польщі вже відомо про семеро загиблих від повеней

За останні години в Польщі підтвердили загибель ще двох людей унаслідок повені, яка накрила південний захід країни.﻿ З посиланням на РАР, повідомляє Європейська правда.

У Нижньосілезькому воєводстві в місті Льондек-Здруй рятувальники виявили тіло чоловіка в автомобілі. Попередньо слідчі, які прибули на виклик, встановили, що чоловік не був місцевим.

Інше повідомлення стосувалося міста Строне-Шльонські того ж воєводства, де поліція знайшла тіло чоловіка на березі річки.

Представниця місцевого відділення рятувальної служби Віолетта Мартушевська повідомила, що місце події охороняла поліція, прокурор і слідчі здійснюють заходи, а особа чоловіка встановлюється.

За даними поліції Польщі, це шоста і сьома підтверджені жертви повеней, які накрили південно-західну Польщу за останні дні.

У чотирьох постраждалих воєводствах призупинили навчальний процес, а напередодні польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у постраждалих районах.

Також велика вода завдала збитків і призвела до жертв в Австрії, Угорщині, Словаччині та інших країнах.