У МЗС України прокоментували затримання Усика в Польщі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає заходи, вжиті щодо чемпіона Олександра Усика, "непропорційними і неприпустимими", а тому планує направити відповідну ноту польській стороні, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Х (Twitter).

Сибіга наголосив, що ознайомлений із деталями інциденту.

"Наш Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – зазначив очільник українського МЗС.

Він проінформував, що оперативно відреагував на затримання Усика в Кракові та сприяв його звільненню.

Як відомо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що все добре, – Усика відпустили і його вже більше ніхто не затримує.

До цього, написав Зеленський, він мав телефонну розмову з боксером, коли той був затриманий.