У МЗС України прокоментували затримання Усика в Польщі
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає заходи, вжиті щодо чемпіона Олександра Усика, "непропорційними і неприпустимими", а тому планує направити відповідну ноту польській стороні, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у Х (Twitter).
Сибіга наголосив, що ознайомлений із деталями інциденту.
"Наш Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – зазначив очільник українського МЗС.
Він проінформував, що оперативно відреагував на затримання Усика в Кракові та сприяв його звільненню.
Як відомо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що все добре, – Усика відпустили і його вже більше ніхто не затримує.
До цього, написав Зеленський, він мав телефонну розмову з боксером, коли той був затриманий.