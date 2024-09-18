Рада збільшила витрати на оборону в держбюджеті-2024

Верховна Рада у середу, 18 вересня, проголосувала за збільшення видатків державного бюджету у 2024 році на 13%, або на 427 млрд грн. Урядовий законопроєкт №11417 в цілому підтримали 298 депутатів. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Ліга.Фінанси.

Видатки держбюджету збільшуються з 3,31 трлн грн до 3,74 трлн грн (в тому числі по загальному фонду збільшуються з 3,11 трлн до 3,55 трлн грн, по спеціальному – зменшуються з 200,1 млрд грн до 189,6 млрд грн). Граничний обсяг дефіциту виріс із 1,57 трлн до 1,85 трлн грн.

Зміни до бюджету дозволять збільшити видатки сектору безпеки та оборони майже на 500 млрд грн.

Левовою часткою покриття додаткових видатків стане збільшення доходів загального фонду держбюджету в межах чинних ставок, скорочення видатків на обслуговування і погашення держборгу, збільшення плану розміщень ОВДП, скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фонді держбюджету.

Крім того, Рада ще має ухвалити законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення ставки військового збору для фізичних осіб (з 1,5% до 5%) та податку на прибуток для банків (з 25% до 50%).

Зміни до державного бюджету знадобилися, бо під час його підготовки рік назад за основу бралась хибна теза про завершення активних бойових дій до 30 червня.