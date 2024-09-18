Рада планує перейменувати понад 300 населених пунктів та районів

Верховна Рада 18 вересня планує розглянути проєкт постанови 3939-ІХ про перейменування окремих населенних пунктів і районів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить проєкт постанови 3939-ІХ, співрозмовники УП у Раді.

Йдеться про перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

За даними УП, розгляд цієї постанови є у порядку денному Верховної Ради у середу 18 вересня.

Зокрема, парламентський комітет рекомендував перейменувати 7 районів, 15 міст, 56 селищ, 263 села.

Наприклад, Южне Одеської області пропонують перейменувати в Порт-Анненталь.

У Дніпропетровській області назву міста Новомосковськ змінять на Самар, Павлоград – на Матвіїв, Синельникове – на Ріднопілля, Першотравенськ – на Шахтарське. Синельниківський район перейменують на Ріднопільський район.

У Луганській області місто Первомайськ на місто Сокологірськ, Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк.

У Львівській області місто Червоноград на Шептицький.

На Миколаївщині місто Южноукраїнськ на Гард, Первомайськ на Ольвіополь. Первомайський район перейменують на Ольвіопольський район.

На Полтавщині місто Дружба на Хутір-Михайлівський.

На Харківщині місто Красноград на Берестин, місто Первомайський на Златопіль.

У Черкаській області місто Ватутіне на місто Багачеве.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Заголом комітет розглянув 341 пропозицію органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та рекомендацію Українського інституту нацпам’яті, Національної комісіїзі стандартів держмови щодо перейменування окремих населених пунктів та районів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.