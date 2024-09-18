Польські прикордонники пояснили, чому одягли на Усика наручники
Використання наручників проти українського боксера Олександра Усика було не затриманням, а запобіжним заходом. Пізніше їх негайно зняли. Про це повідомив майор прикордонної служби Яцек Міхаловський в коментарі для місцевого видання Dziennik Polski, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як пояснив Міхаловський, Олександра Усика й ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів.
"Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням", - додав він.
За словами прикордонника, використання наручників було пов'язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.
"Одягання наручників було пов'язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно", - пояснив Міхаловський.
Після того, як Усика перевели до офісного приміщення - наручники були негайно зняті з нього.
Затримання Усика у Польщі
У ніч з 17 на 18 вересня з’явилась інформація про затримання українського боксера в аеропорту Кракова, Польща. В мережі було опубліковано відео, де спортсмен спілкується з представниками уніформованих служб, а його супроводжують у наручниках.
Дружина боксера на своїх сторінках у соцмережах запевнила, що ситуація під контролем і нічого серйозного не сталося.
На цей інцидент оперативно відреагували міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і президент Володимир Зеленський.
Пізніше Усика відпустили, і він висловив подяку українським дипломатам та польським правоохоронним органам за допомогу.