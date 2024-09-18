Потяги з України до Відня відновлюють рух: який маршрут

Австрійська залізниця відкриває рух ділянкою, що сполучає Відень та Будапешт, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у Telegram.

Які потяги доступні українцям

Згідно з оновленням УЗ щодо руху поїздів, безпересадкові вагони "Київ - Відень" вже прямують до Відня та відправляться сьогодні, 18 вересня, з Відня.

Відновлює свій звичний маршрут до Відня і поїзд №146 "Чоп - Відень".

Тим часом поїзд №143 "Відень - Чоп" відновить курсування з Відня, починаючи від завтра, 19 вересня.

"Сьогодні поїзд відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею" , - уточнили у прес-службі "Укрзалізниці".

Чому поїзди УЗ змінювали маршрути

Нагадаємо, останнім часом деякі потяги "Укрзалізниці" змушені були курсувати за зміненими маршрутами внаслідок несприятливих погодних умов у низці країн Європи.

Впродовж суботи (14 вересня) та неділі (15 вересня) країнами центральної та подекуди східної Європи пройшлася хвиля негоди, що принесла із собою сильні зливи та, як наслідок, масштабні повені. В Австрії, крім цього, випав сніг, що є незвичним явищем для вересня (у Нижній Австрії через снігопади оголосили навіть надзвичайний стан).

Найбільше через негоду постраждали й зазнали збитків Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. Деякі населені пункти там опинились повністю під водою. Щонайменше 8 осіб загинули. Є постраждалі та зниклі безвісти.