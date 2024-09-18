РосЗМІ: У Росії запустили сайт реєстру електронних повісток
У Росії запустили сайт реєстру електронних повісток – його тестують у трьох регіонах: Рязанській, Сахалінській областях і Республіці Марій Ел, повноцінно портал запрацює з 1 листопада, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське видання "Новая газета" з посиланням на реестрповесток.рф.
На сайті роз'яснюється механізм отримання електронних повісток – повістка вважається врученою, зокрема, через 7 днів з дати внесення до реєстру.
Усім росіянам, чиї дані є в реєстрі, автоматично обмежують виїзд із країни.
У разі неявки до військкомату протягом 20 діб з дати, зазначеної для явки, громадянину РФ буде заборонено:
- керувати автотранспортом,
- реєструвати юридичні компанії, транспорт і об'єкти нерухомості,
- отримувати кредити.
Такі обмеження називають "тимчасовими" і обіцяють зняти їх "протягом доби" після явки до військкомату.
Отримати виписку про те, перебуває громадянин РФ у реєстрі повісток чи ні, можна верифікувавшись через сервіс Держпослуги.
Видання зазначає, що електронні повістки розсилають із різними цілями: уточнити військові документи, відправити військовозобов'язаного до місця проходження служби, на медичну або призовну комісію.
Головним оператором реєстру є Міноборони РФ. А над його запуском працювали ФСБ, Служба зовнішньої розвідки, Федеральна служба з технічного та експортного контролю, Федеральна служба охорони і Мінцифри РФ.
Передісторія:
- 11 квітня 2023 року Держдума РФ ухвалила закон, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобов'язаних, а також запроваджує електронні повістки. Згідно із законом, збережеться старий спосіб вручення повісток у паперовому вигляді під розпис особисто. А також додадуться два нових способи – портал "Держпослуги" і багатофункціональні центри.
- 12 квітня 2023 року цей закон схвалила Рада Федерації країни.
- 14 квітня 2023 року глава країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запровадив створення реєстру військовозобов'язаних та закрив кордони для ухилянтів.
- Тоді ж військовий комісар російської столиці Максим Локтєв розповів, що у Москві призовників, які живуть не за місцем реєстрації, вистежують за допомогою міської системи відеоспостереження.
- 20 квітня 2023 року повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі також почали розсилати електронні повістки в тестовому режимі в рамках весняного призову в Росії.
- У квітні 2024 року повідомлялося, що з 1 листопада в Росії почнуть розсилати електронні повістки й обмежуватимуть військовозобов'язаним виїзд із країни.