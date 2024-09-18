РосЗМІ: У Росії запустили сайт реєстру електронних повісток

У Росії запустили сайт реєстру електронних повісток – його тестують у трьох регіонах: Рязанській, Сахалінській областях і Республіці Марій Ел, повноцінно портал запрацює з 1 листопада, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське видання "Новая газета" з посиланням на реестрповесток.рф.

На сайті роз'яснюється механізм отримання електронних повісток – повістка вважається врученою, зокрема, через 7 днів з дати внесення до реєстру.

Усім росіянам, чиї дані є в реєстрі, автоматично обмежують виїзд із країни.

У разі неявки до військкомату протягом 20 діб з дати, зазначеної для явки, громадянину РФ буде заборонено:

керувати автотранспортом,

реєструвати юридичні компанії, транспорт і об'єкти нерухомості,

отримувати кредити.

Такі обмеження називають "тимчасовими" і обіцяють зняти їх "протягом доби" після явки до військкомату.

Отримати виписку про те, перебуває громадянин РФ у реєстрі повісток чи ні, можна верифікувавшись через сервіс Держпослуги.

Видання зазначає, що електронні повістки розсилають із різними цілями: уточнити військові документи, відправити військовозобов'язаного до місця проходження служби, на медичну або призовну комісію.

Головним оператором реєстру є Міноборони РФ. А над його запуском працювали ФСБ, Служба зовнішньої розвідки, Федеральна служба з технічного та експортного контролю, Федеральна служба охорони і Мінцифри РФ.

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