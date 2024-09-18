Готель "Україна" на Майдані Незалежності приватизували: яка вартість

Державний готель "Україна" на Майдані Незалежності в Києві продали з аукціону за 2,5 млрд гривень. Торги вперше відбувалися онлайн у системі "Прозорро.Продажі". Про це повідомили у Фонді державного майна (ФДМУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними пресслужби, за право власності на актив змагалися три учасники. Вартість об’єкта приватизації зросла зі стартових 1,048 млрд гривень до фінальних 2,512 млрд гривень.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ОЛА ФАЙН" зі статутним капіталом 768 тисяч гривень.

Переможець торгів має 30 робочих днів для сплати запропонованої вартості лота. Далі він зобов’язаний виконувати всі встановлені умови приватизації: погасити борги із заробітної плати, перед бюджетом, погасити кредиторські заборгованості, забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства, не звільняти працівників готелю протягом шести місяців, зберегти основний вид діяльності підприємства.

Готель "Україна"

Готель "Україна" - 4-зірковий готель. Будівля складається з 14 поверхів і має загальну площу 22 481,5 кв. м.

Таким чином вартість продажу склала 111 тисяч гривень за квадратний метр, тобто 2,6 тисяч доларів.

Готель розташований в самому центрі Києва - на Майдані Незалежності. Готель "Україна" (у минулому "Москва") - це перша в Києві висотна споруда. Його було відкрито у вересні 1961 року.