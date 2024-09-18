Українців попередили про незвичайні предмети у лісі: для чого вони потрібні

У різних регіонах України в лісах можна побачити невеликі брикети із запахом м'ясо-кісткового борошна. Їх розкладають для вакцинацїі диких тварин від сказу, повідомляє РБК-Україна.

Що робити, коли натрапили на такі предмети, розповідає Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області у Facebook.

В Івано-Франківській області стартувала осіння кампанія вакцинації диких м’ясоїдних тварин, яку проводить Держпродспоживслужба. В лісах розкладають принади - невеликі брикети, всередині яких капсула із вакциною.

"Брикети мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях та безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища. У разі виявлення подібних принад – не беріть їх руками і не переносьте з місць розкладання" , - застерігають у Держпродспоживслужбі.

У Волинській області жителів також закликають не чіпати та не руйнувати принади. У зв’язку з військовим станом кампанію з вакцинації здійснюють вручну. Упродовж 14 днів планують розкласти 375 750 доз на площі 15 030 кв. км.

Приманку з антирабічною вакциною мобільні групи розкладатимуть на узліссях, узбіччях доріг, у лісах та сільгоспугіддях, де можуть жити чи перебувати лисиці.

"Після вживання принади з вакциною на 21 день у тварини формується імунітет до збудника сказу, який триває мінімум рік" , - пояснюють у Держпродспоживслужбі Волинської області.

У Рівненській області упродовж тижня на площі 10,5 тисяч кв. км розкладуть понад 263 тисяч принад, повідомив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан. Брикети з вакциною для лисиць, вовків і єнотовидних собак розповсюдять у місцях проживання диких тварин.

Фото: Розкладання принад у лісах (facebook.com/voldpss)

Українцям нагадують, що сказ – це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Інфекція вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування 100% заражених людей помирають.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні зростає захворюваність на сказ у дикій природі. Тому більшість звірів, які приходять у населені пункти, ймовірно вже заражені цією інфекцією.

Також ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні запровадили карантин. Причиною є підтвердження сказу у вовка.