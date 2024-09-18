В Європі внаслідок повеней загинула вже 21 людина

Щонайменше 21 людина загинула внаслідок сильної повені, спричиненої штормом «Борис» у Польщі, Чехії, Австрії та Румунії, повідомляє Укрінформ.

Словаччина, Угорщина та Хорватія перебувають у стані підвищеної готовності щодо ризику повені через підвищення рівня води. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Італія зараз також у небезпеці, особливо йдеться про регіони Емілія-Романья, Марке та Лаціо.

Внаслідок негоди сильно постраждали регіони вздовж чесько-польського кордону, багатьох жителів цих територій евакуювали.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що 13 500 людей залишили домівки, а понад 600 вдалося врятувати. Зараз загроза повеней у Чеській Республіці поступово зменшується. Кількість місць затоплення в країні зменшилася з понад 200 до трохи більше ніж 130. Водночас Південна Богемія все ще залишається під загрозою затоплення.

Села, що межують з річкою Дунай, також залишаються під загрозою затоплення, оскільки рівень води в річці продовжує зростати. У долинах Піелах та Камп в Австрії цілі села опинилися під водою.

Влада Угорщини також побоюється, що річка Дунай вийде з берегів у столиці країни. Мер Будапешта попередив, що місто може зіткнутися з найсильнішою повінню протягом останніх десяти років.

Боротьба з повенями триває також і у Польщі. Місцеві мешканці та команди реагування на надзвичайні ситуації об’єднали зусилля, щоб убезпечити річки в одних районах та доставити воду та їжу евакуйованим людям в інших.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих.