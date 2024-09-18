Українські біженці у Литві: де працюють та скільки заробляють на місяць

З початку війни українські біженці, які працювали у Литві, сплатили до бюджету країни 205 млн євро. За трудовими договорами працевлаштовані майже 34 тис. українців, повідомляє РБК-Україна.

Де працюють біженці у Литві та скільки заробляють, розповідає Міністерство соціального захисту і праці Литви.

Зростає частка податків, які сплачують українці

З початку війни українські біженці, які влаштувалися на роботу у Литві, сплатили до бюджету країни 205 млн.євро. Частка податків, які сплачують українці, зростає, зазначають у Міністерство соціального захисту і праці Литви.

Зокрема, за 7 місяців 2024 року надходження до бюджету від податків українців склали 65,2 млн євро. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2022 році українські біженці сплатили 45 млн євро податків, у 2023 році - 95 млн євро.

Де працюють українські біженці

З початку війни до Литви прибуло понад 89 тис. українців: діти, літні люди, люди працездатного віку. Станом на 1 вересня 2024 року працювали за трудовими договорами 33,9 тис. людей з України, які працевлаштувалися з початку війни.

Понад 23,9 тис. українців допомогла знайти роботу Служба зайнятості. Майже 2 тис. українцям зараз шукають вакансії.

Біженці з Україні працюють в усіх муніципалітетах Литви, але найбільше у таких містах:

Вільнюс – 10,5 тис.;

Клайпеда – 4,8 тис.;

Каунас – 4,2 тис.;

Шяуляй – 2,3 тис.

Найбільше українських біженців працюють у таких сферах:

на підприємствах транспорту та зберігання (8,9 тис.);

виробництва (7,2 тис.);

будівництва (6,7 тис.);

надання послуг з розміщення та харчування (3 тис.).

Скільки українці заробляють у Литві

За даними служби зайнятості, майже 3 тисячі біженців (8,4% від працевлаштованих) працюють на роботах, що вимагають високої кваліфікації. Зокрема: менеджерами в управлінні, торгівлі, виробництві та інших сферах. Також спеціалістами сфери охорони здоров’я: лікарями, медсестрами, ветеринарами. Українці влаштувалися й спеціалістами з навчання, ІТ-фіхівцями, інженерами, юристами, соціальними та культурними робітниками.

Проте на низькокваліфікованих і некваліфікованих роботах працюють близько 6,1 тис. українців (18,1% працевлаштованих). Більшість із них працюють прибиральниками офісів та готелів, кухонними помічниками та пакувальниками, працівниками сільського та лісового господарства, робітниками з приготування їжі та підсобними працівниками.

Заробітна плата українців коливається від мінімальної (708,4 євро) до майже 2 тисяч євро на місяць залежно від характеру роботи.

Нагадаємо, ми писали, що українським біженцям у Литві треба буде замінити свої посвідки на проживання в кінці року. Це пов'язано із продовженням тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.