Мінекономіки два місяці фіксує прискорення зростання ВВП

За підсумками серпня економіка України зросла на 3,5% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. Це краще за червневий і липневий показники – 1,1% і 2,7% відповідно, але гірше за травневий і квітневий – 3,7% і 4,3%. З посиланням на Мінекономіки, повідомляє Корреспондент.

Загалом за вісім місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу" , – йдеться у повідомленні.

Також вперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої. Це зумовлено мінімальними "віяловими" відключеннями електроенергії впродовж місяця.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування бізнесу і стримує їхню економічну активність.

При цьому падіння обсягів виробництва у сільському господарстві спричинили менші обсяги врожаю ярих культур порівняно з минулим роком. На це вплинули погодні умови у період вегетації та дозрівання рослин.