У Лівані сталася друга хвиля вибухів гаджетів
У Лівані почалася друга хвиля вибухів, але тепер мова йде не лише про пейджери, а різні гаджети. Про це пише Newsru.co.il, повідомляє Корреспондент.
"Близько 17:00 надійшли повідомлення про вибухи у Бейруті, Набатії та на півдні Лівану, а також у Бекаа (на сході країни). Зокрема, повідомляється про вибухи в районі мечеті Аль-Каам у Дахії на півдні Бейрута", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, є багато постраждалих. Мова йде принаймні про сотні людей.
У соцмережах повідомляється про вибухи пейджерів, рацій, мобільних телефонів, ноутбуків, радіоприймачів та інших пристроїв. Спалахнули деякі магазини, що продають мобільні телефони.
Відомо, що на 17:00 планувалося звернення лідера руху Хезболла Хасана Насралли. У цей час проходили похорони прибічників руху, які загинули вчора.