У Лівані сталася друга хвиля вибухів гаджетів

У Лівані почалася друга хвиля вибухів, але тепер мова йде не лише про пейджери, а різні гаджети. Про це пише Newsru.co.il, повідомляє Корреспондент.

"Близько 17:00 надійшли повідомлення про вибухи у Бейруті, Набатії та на півдні Лівану, а також у Бекаа (на сході країни). Зокрема, повідомляється про вибухи в районі мечеті Аль-Каам у Дахії на півдні Бейрута" , – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, є багато постраждалих. Мова йде принаймні про сотні людей.

У соцмережах повідомляється про вибухи пейджерів, рацій, мобільних телефонів, ноутбуків, радіоприймачів та інших пристроїв. Спалахнули деякі магазини, що продають мобільні телефони.

Відомо, що на 17:00 планувалося звернення лідера руху Хезболла Хасана Насралли. У цей час проходили похорони прибічників руху, які загинули вчора.