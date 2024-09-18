Поліція повідомила нові деталі вбивства на заправці у Києві

Поліція провела обшуки у чоловіка, якого затримали за підозрою у вбивстві киянина на АЗС у Києві. Окрім рушниці, з якої було здійснено смертельний постріл, також знайшли гранату.﻿﻿ З посиланням на сайт столичної поліції, повідомляє Українська правда.

Подія сталася в середу близько 7 ранку у Святошинському районі Києва. На автозаправній станції чоловік пострілом з рушниці вбив 65-річного місцевого мешканця, після чого забрав сумку потерпілого та поїхав з місця події на його автівці.

Поліціанти затримали 41-річного підозрюваного неподалік від місця вчинення злочину.

Автомобіль загиблого правоохоронці розшукали на території гаражного кооперативу, а речі чоловіка разом із рушницею фігурант переклав до власної машини. Крім того, під час обшуків в оселі фігуранта та в гаражному боксі співробітники поліції виявили гранату та набої.

Мотиви скоєного злочину встановлюються. Слідство не виключає того, що зловмисник ймовірно перебував під дією психотропних або наркотичних речовин, наразі очікуються результати медичного огляду.

Затриманому повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

п.6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів;

ч. 4 ст. 187 – розбійний напад;

ч. 3 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю.

Слідчі клопочуть перед судом про взяття підозрюваного під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, вранці 18 вересня на одній з АЗС столиці до водія автівки підійшов чоловік з рушницею і вистрілив йому в голову. Після цього він утік на машині вбитого.