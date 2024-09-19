У Білому домі заперечили причетність США до атак на пристрої "Хезболли"

Сполучені Штати не причетні до інцидентів з підривом електронних пристроїв зв'язку в Лівані та є прихильниками дипломатичного вирішення конфлікту.﻿ Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Ми жодним чином не були причетні до вчорашніх чи сьогоднішніх інцидентів" , - сказав він.

Кірбі додав, що США хочуть закінчення війни на Близькому Сході та надалі робитимуть усе, щоб запобігти ескалації конфлікту.

"Ми все ще віримо у дипломатичний спосіб вирішення протистояння, особливо в ситуації довкола Лівану. Ми не сильно наблизилися до завершення переговорів, але сподіваємося, що найкращим результатом буде підписання угоди про припинення вогню та обмін заручниками. І ми будемо працювати в цьому напрямку" , - сказав речник Білого дому.

Загострення між Ізраїлем та Ліваном

З початку масштабної військової операції у Секторі Газа у жовтні 2023 року, угруповання "Хезболла" регулярно обстрілює північ Ізраїлю з південних районів Лівану. Ізраїльська армія атакує у відповідь.

В останні два дні у Лівані масово масово почали вибухати пристрої зв'язку.

17 вересня по всій країні вибухали сотні пейджерів у людей, імовірно причетних до "Хезболли".

У середу, 18 вересня, у Лівані також масово вибухали рації, мобільні телефони, ноутбуки та інші гаджети й електронні пристрої.

За даними ЗМІ, вибухівку заклали агенти ізраїльської спецслужби "Моссад".

Ізраїль офіційно оголосив нову фазу війни з угрупованням "Хезболла" і планує військову операцію на півдні Лівану.