Українців позбавлятимуть пільг на комуналку: за якої умови

Міністерство соціальної політики України розробило проєкт закону щодо пільг на житлово-комунальних послуг. Пропонується позбавляти пільг у разі заборгованості, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проєкт закону, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Законом пропонується встановити обов’язок пільговиків сплачувати щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг.

"Умови надання пільг у разі несплати за житлово-комунальні послуги визначаються у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України" , - йдеться в документі.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, щороку з державного бюджету виділяється щонайменше 40 млрд гривень на соціальну підтримку громадян для оплати житлово-комунальних послуг, яка надається у вигляді житлових субсидій та пільг. Зокрема, у 2024 році близько 17,2 млрд гривень - на надання пільг та майже 30,3 млрд гривень - на надання субсидій.

Пільги та житлові субсидії надаються їх отримувачам виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України. Таким чином, держава спрямовує кошти отримувачам пільг та житлових субсидій відповідно до їх цільового призначення, - для оплати спожитих житлово-комунальних послуг, йдеться в записці.

Водночас, за інформацією надавачів житлово-комунальних послуг, загальна сума заборгованості населення за житлово-комунальні послуги кожного року зростає, що пов'язано зі зростанням цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, зумовленим погіршенням стану економіки країни в цілому та кожного домогосподарства зокрема внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

За повідомленням Пенсійного фонду України, на 1 серпня 2024 року загальна сума боргу громадян, яким надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, становила 732,9 млн гривень.

Автори проєкту зазначають, що однією з умов призначення житлової субсидії є відсутність заборгованості з оплати спожитих житлово-комунальних послуг або, принаймні, наявність договору реструктуризації такої заборгованості між надавачем та споживачем послуги. Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів.

"При цьому в законодавстві відсутні норми щодо врахування факту наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг при наданні пільг. Для врегулювання зазначених питань розроблено цей проєкт акта" , - йдеться в документі.

Нагадаємо, у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії та пільги 49,9 млрд гривень, що більше ніж у 2023 році на 32%. Очікувалося, що у поточному році їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Мінсоцполітики, взимку субсидії отримували 1,7 млн домогосподарств, влітку - 900 тисяч. Пільги взимку отримували 1,6 млн домогосподарств.