Фільм "Росіяни на війні" покажуть ще на одному кінофестивалі

Міністерство закордонних справ висловило обурення тим, що швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival вирішив внести до своєї програми фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", повідомляє Ліга.net.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців" , – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

МЗС наголосило, що й надалі системно і послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах.

Російській пропаганді, захованій за культурним продуктом, не місце на міжнародній арені та червоних доріжках, додали там.

Нагадаємо, 13 вересня 2024 року Кінофестиваль у Торонто повідомив, що не показуватиме пропагандистську стрічку.

Але вже 16 вересня стало відомо, що стрічку таки покажуть 17 вересня о 08:30 і 21:00 за київським часом.

Того ж дня Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло Анастасію Трофімову до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.