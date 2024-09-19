Посол ЄС: Україна може вступити до Євросоюзу до кінця десятиліття

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає реалістичним прогноз, що Україна може вступити до Євросоюзу до кінця десятиліття, повідомляє Європейська правда.

Про це розповіла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Посол зазначила, що Україна своєю ініціативністю у прагненні вступити до ЄС, починаючи із заявки в перші дні повномасштабної війни, "зламала матрицю", і досить швидкі темпи – порівняно з тим, як бувало в інших країн-кандидатів, – можуть зберігатися і далі.

"Я вже говорила в інтерв'ю раніше і повторюся: вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель – вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття, – є реалістичною", – сказала Катаріна Матернова.

На ремарку "ЄвроПравди" про 2030 рік вона повторила, що вважає це реалістичним терміном.

"Але вступ до ЄС – і це необхідно усвідомити – це не тільки технічний процес переговорів про членство, який сам по собі потребує часу. А це також політична ратифікація в усіх країнах-членах, тому що вступ нового члена означає зміну договору ЄС. Тому він має бути ратифікований у тому форматі, якого вимагає кожна з країн Євросоюзу. А це завжди забирає певний час. Так, під час розширення 2004 року це зайняло десь півтора року", – додала посол.

Матернова також розповіла, як ЄС готується підтримувати Україну у холодну пору року.

Посол вважає, що Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.