Прикордонники знищили спостережний пост РФ на Запорізькому напрямку

Українські прикордонники продовжують бити по цілях РФ на Запорізькому напрямку. Зокрема, знищено спостережний пост окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники перетворили техніку окупантів на купу брухту, а також знищили спостережний пост росіян на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За 18 вересня на лінії бойового зіткнення відбулось 187 боїв. У Курській області ворог активно б'є КАБами по своїх селах та містах.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ мають просування у Курській області. Натомість російські загарбники тиснуть вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в межах Торецька, біля Покровська, а також фіксується просування ворога під Гуляйполем.

Додамо, що за минулий тиждень РФ атакувала Україну понад 800 КАБами і майже 300 дронами. Своєю чергою ЗСУ за тиждень знищили 8540 російських військових. Також вдалося "відмінусувати" літак, 305 артсистем та 370 дронів.