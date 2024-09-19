Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком

У Київстарі підтвердили технічний збій. Проблема у всіх регіонах буде вирішена у найближчі 30 хвилин, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter компанії.

"Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі "Київстар". Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в компанії зазначають, що у східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком.

"Але протягом 30 хвилин вони будуть вирішені.Дякуємо за ваше терпіння та розуміння", - додали в прес-службі.

Збої у "Київстар"

Зранку 19 вересня користувачі почали масово скаржитись на збій у "Київстар". У деяких взагалі відсутній мобільний зв'язок.

Зазначимо, що це не перший подібний збій. Аналогічний збій у "Київстар" стався у грудні 2023 року. Тоді теж фіксувався технічний збій. Українцям розповідали, що робити, щоб залишатись на зв'язку.