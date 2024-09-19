Ситуація у Покровську: повернути світло у північній частині міста неможливо

Покровська громада щодня перебуває під ворожими обстрілами. Через значні пошкодження енергетичних об'єктів, повернути світло у північній частині міста неможливо, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал міської військової адміністрації Покровська.

"Внаслідок обстрілу 8 вересня, через значні пошкодження енергетичних об'єктів, відновити електропостачання північної частини міста неможливо" , - пише МВА.

Зокрема через бойові дії було повністю знеструмлено місто Родинське. Відновлювальні роботи заплановані протягом поточної доби.

В МВА нагадують, що наразі залишатись на території громади небезпечно. Щоб записатись на потяг, який курсує з Павлограда - необхідно зателефонувати за номером 0-800-300-101.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Скористайтеся допомогою та перевезіть свої родини у безпечніші регіони України. Безкоштовно!" , - долали в МВА.

Ситуація у Покровську

Наразі Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Там щодня відбувається майже третина від загальної кількості бойових дій протягом доби. Внаслідок ворожих обстрілів у місті регулярно зникає світло, або ж водопостачання.

Зокрема нещодавно через російські удари по інфраструктурному об'єкту без світла залишилась північна частина Донецької області.