Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів

Народні депутати прийняли постанову про перейменування 327 населених пунктів у рамках декомунізації та дерусифікації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють народні депутати Ярослав Железняк, Роман Лозинський у соцмережах.

"Нову постанову про зміну назв 327 населених пункті прийнято без обговорення. Але з варіанту, який вчора голосували вилучили 6 населених пунктів".

За відповідне рішення проголосував 281 народний обранець.

Згідно з постановою, Перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.

Зокрема, перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою.

Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Також змінюють назви міста: Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) - Самар; Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) - Шахтарське; Первомайськ (Луганська обл.) - Сокологірськ; Молодогвардійськ (Луганська обл.) - Отаманівка; Сєвєродонецьк (Луганська обл.) - Сіверськодонецьк; Червоноград (Львівська обл.) - Шептицький; Дружба (Сумська обл.) - Хутір-Михайлівський; Красноград (Харківська обл.) - Берестин; Первомайський (Харківська обл.) - Златопіль; Ватутіне (Черкаська обл.) - Багачеве.

Нагадаємо:

18 вересня Верховна Рада провалила голосування про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів. Після цього трибуну парламенту заблокували з вимогою повторно через комітет винести розгляд постанови у сесійну залу.