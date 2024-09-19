Посол ЄС назвала можливу дату початку переговорів про вступ України

Посол України в ЄС Катаріна Матернова вважає, що Україна має усі шанси у 2025 році запустити переговори про вступ до Євросоюзу за кількома переговорними розділами, але темпи стануть більш зрозумілими за деякий час, повідомляє Європейська правда.

Матернова нагадала, що зараз триває процес "скринінгу" – масштабного аналізу розбіжностей між українським законодавством і європейським за усіма сферами, аби визначити, що і як потрібно буде змінювати для готовності до вступу у ЄС.

Зараз під скринінгом – розділи 23-24, які стосуються фундаментальних прав, верховенства права та боротьби з корупцією.

"Дуже сподіваюся, що на початку наступного головування – а це буде головування Польщі – ми перейдемо до відкриття цих різних кластерів" , – зазначила посол.

На запитання, чи реалістичною є амбіція віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, щоб Україна відкрила взагалі усі кластери, Матернова сказала, що не поспішатиме з висновками.

"Відповідь залежатиме від результатів скринінгу. Ми побачимо, що реально зробити, а що ні. Але я постійно кажу і тут у Києві, і у Брюсселі, і у інших столицях: я переконана, що Україна однозначно готова до переговорів" , – зазначила вона, додавши, що взагалі феноменальним є те, що Україна виконує цю роботу в умовах повномасштабної війни.

Посол додала, що для чіткішого формування прогнозів щодо темпів відкриття кластерів важливо побачити масштаби технічної і законодавчої роботи, яку потрібно виконати Україні.

Вона зазначила, що ставить за мету у 2025 році надати усю можливу підтримку Україні для успішного прогресу переговорів.

"Для цього ми зараз запускаємо велику програму допомоги з питань європейської інтеграції Офісу віцепрем'єра, Верховній Раді та галузевим міністерствам. Я думаю, що це найбільша програма, яку ЄС коли-небудь готував для такої всебічної підтримки. Тож я сподіваюся на її успіх, бо це буде дійсно корисно для переговорів.

А моя мета… Я не хочу називати цифри, але я дуже сподіваюся, що нам вдасться відкрити принаймні половину кластерів" , – сказала вона.

Також Матернова сказала, що вважає реалістичним вступ України до Євросоюзу до 2030 року.