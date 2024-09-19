У Хмельницькому зафіксували перші випадки гарячки Західного Нілу

В Україні інфікувались двоє хмельничан через укуси комарів гарячкою Західного Нілу. За медичною допомогою вони звернулися 31 серпня та були госпіталізовані, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив генеральний директор ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" та головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич, повідомляє Хмельницька ОДА.

На гарячку захворіли 55-річний чоловік та 21-річна дівчина, що проживають у Хмельницькому. Повідомляється, що випадки зараження не були пов'язані між собою, а діагноз лікарі підтвердили лабораторно.

У обох були однакові симптоми, які характерні для гарячки Західного Нілу:

висока температура протягом тривалого часу,

головний біль,

біль у м'язах і суглобах,

слабкість,

нудота,

діарея.

Зазначається, що найчастіше гарячкою Західного Нілу хворіють влітку та восени. Хворобу переносять перелітні птахи, однак у меншої кількості випадків також і ссавці, гризуни та кажани. Причиною зараження є комари. Вони заражають тварин та людей через укуси. Вірус може стати причиною лихоманки, висипів на шкірі та навіть призвести до запалення мозку або його оболонок.

Відомо, що 80 % людей переносять хворобу безсимптомно.

Важливо пам'ятати, що вірус не передається від людини до людини. Місцями поширення гарячки є: країни Африки, Азії, Центральної Америки. Також вірус поширений в Австралії, США, Канаді та Мексиці.

Повідомляється, що в Україні з початку серпня 2024 року зафіксовано 41 випадок, а з початку року захворіло 50 людей.

Гарячку Західного Нілу вже фіксували у мешканців Києва та Київської області. Один випадок був зареєстрований на Полтавщині. У більшості випадків жодних симптомів люди не відчували, або скаржилися на легкі симптоми, як при ГРІ.

Відомо, що близько 20% хворих через 3-6 днів з'являються схожі на грип симптоми.

Важливо зазначити, що захворювання в основному може проявлятися у людей у вигляді менінгіту та енцефаліту. Також відомо, що кількість смертельних випадків складає від 2 до 14%.

Лікування гарячки Західного Нілу є симптоматичним, оскільки проти неї не існує специфічних ліків або щеплення. Після перенесеної хвороби у людини формується імунітет.

Основну пораду, яку дають лікарі, щоб забезпечити себе від цього вірусу - це уникати укусів комарів. Якщо людина помічає у себе симптоми, схожі на ГРІ або грип, після укусів москітів - вона має невідкладно звернутися до медичних фахівців.

В МОЗ вже поділилися порадами, які допоможуть уникнути зараження гарячкою Західного Нілу.

Також відомо, що цього літа 3 українців загинули через важкий перебіг цієї хвороби.