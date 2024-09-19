Глава НБУ спрогнозував, що буде з цінами в Україні до кінця року

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання споживчих цін в Україні до кінця 2024 року. Наступного року інфляція уповільниться, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

За його словами, зростання споживчих цін зумовлювалося впливом гірших цьогорічних врожаїв, збільшенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію й оплату праці, а також ефектами від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

Пишний прогнозує, що інфляція помірно зростатиме в найближчі місяці через розширення сукупного попиту внаслідок бюджетних видатків, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів.

"Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, проте в наступному році інфляція сповільниться" , - сказав він.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

У липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.

НБУ прогнозує, що інфляційний тиск зберігатиметься й у наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні у попередні місяці.

Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.