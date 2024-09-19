Путін зібрався збільшити вдесятеро випуск дронів у 2024 році
Російський правитель Володимир Путін заявив, що Збройні сили РФ у 2023 році отримали приблизно 140 тисяч безпілотників різних типів, цього року їхній випуск планують збільшити вдесятеро. З посиланням на росСМИ, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Путін на засіданні Військово-промислової комісії РФ з питання розвитку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення.
"У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази, ну а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Розширюється лінійка безпілотних систем і створюються безекіпажні катери.
Ключове завдання - виробляти широку лінійку повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки", - сказав він.
Путін висловився, що також необхідно створювати "заділи на майбутнє і вже зараз прогнозувати, які завдання вирішуватимуть безпілотники завтра".
Він також повідомив, що роботи з проєктування, випробування і серійного випуску безпілотників будуть вестися на базі особливих науково-виробничих центрів.
"До 2030 року в різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків", - заявив глава Кремля.