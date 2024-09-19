Путін зібрався збільшити вдесятеро випуск дронів у 2024 році

Російський правитель Володимир Путін заявив, що Збройні сили РФ у 2023 році отримали приблизно 140 тисяч безпілотників різних типів, цього року їхній випуск планують збільшити вдесятеро. З посиланням на росСМИ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Путін на засіданні Військово-промислової комісії РФ з питання розвитку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення.

"У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази, ну а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Розширюється лінійка безпілотних систем і створюються безекіпажні катери.

Ключове завдання - виробляти широку лінійку повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки" , - сказав він.

Путін висловився, що також необхідно створювати "заділи на майбутнє і вже зараз прогнозувати, які завдання вирішуватимуть безпілотники завтра".

Він також повідомив, що роботи з проєктування, випробування і серійного випуску безпілотників будуть вестися на базі особливих науково-виробничих центрів.