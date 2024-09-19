МЕА прогнозує найсуворіше випробуванням для енергетики України цієї зими

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попереджає, що майбутня зима стане найсерйознішим випробуванням для енергетики України від початку російського вторгнення.﻿ Про це пише The Guardian, повідомляє Економічна правда.

"Майбутня зима стане найважчим випробуванням для енергетичної мережі України з моменту вторгнення РФ, оскільки численні електростанції зруйновані або пошкоджені" , - заявили в агентстві.

МЕА запропонувало десять заходів для відновлення української енергетичної інфраструктури, однак не сказано, які саме.

"Енергосистема України витримала останні дві зими… Але ця зима буде, безумовно, найсуворішим випробуванням" , — зазначив генеральний директор МЕА Фатіх Бірол у пресрелізі, який супроводжує звіт.

У звіті йдеться, що у 2022 та 2023 роках "близько половини генеруючих потужностей України було окуповано російськими військами, знищено або пошкоджено, а приблизно половина великих мережевих підстанцій пошкоджена ракетами та безпілотниками".

З огляду на те, що Україна втратила понад дві третини своїх потужностей з виробництва електроенергії після російського вторгнення, йдеться про "значний розрив між доступним постачанням електроенергії та піковим попитом".

За словами Біроля, українська енергосистема цієї зими зіткнеться з найбільшими викликами у сфері енергобезпеки.

Він закликав європейські країни прискорити постачання обладнання та запчастин для відновлення пошкоджених об’єктів та вжити заходів для їх захисту від атак безпілотників.