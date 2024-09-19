З Росії за рік виїхали понад 2 мільйони мігрантів
Згідно з офіційними даними, в Росії на початку вересня 2024 року було зареєстровано 6,2 млн іноземних громадян. Наприкінці 2023 року таких громадян було 8,5 млн. З посиланням на дані головного управління з питань міграції МВС Росії, повідомляє Deutsche Welle.
У повідомленні сказано, що станом на 1 вересня 2024 року кількість іноземців, які перебувають у РФ, склала 6 174 777 осіб. Йдеться про тих людей, інформацію про яких внесено до державної інформаційної системи міграційного обліку.
Разом з тим за весь 2023 рік у Росії стали на міграційний облік понад 8 507 906 осіб.
У березні 2023 року повідомлялося, що громадяни Таджикистану після стрілянини в Крокус Сіті Холлі масово виїжджали з Росії, деякі з них повідомляли про утиски.