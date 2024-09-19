Болгарія буде просити ЄС заборонити постачання яєць з України

Болгарія 23 вересня звернеться до Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства з проханням зупинити імпорт яєць з України.﻿﻿ Про це заявив міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов на зустрічі з фермерамию. З посиланням на видання "24 часа", повідомляє Європейська правда.

Міністр Тахов звернув увагу на ринкові проблеми болгарських виробників через збільшення імпорту та можливість застосування захисних заходів відповідно до механізму запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.

Міністр сільського господарства прокоментував скарги виробників на збільшення, за їхніми словами, імпорту продовольства, що порушує конкурентне середовище в країні. Тахов пояснив, що це дійсно проблема, оскільки мова йде про імпорт з третіх країн за межами ЄС.

"Коли імпорт певного виду продукції або товару – овочів, м'яса, яєць – досягає певних лімітів, які ЄК окреслила заздалегідь, тоді ми можемо активувати механізм заборони їх імпорту. Наразі ми робимо це з точки зору яєць" , – пояснив міністр, додавши, що вони вже включені до переліку товарів з підвищеним митом і робиться наступний крок, оскільки він вимагатиме їх абсолютної заборони на засіданні Ради ЄС.

Нагадаємо, ЄС з 21 серпня запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.

ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, а також меду.