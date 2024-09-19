У ЄС підтвердили можливе заморожування безвізу для Грузії через відкат від демократії

Європейський Союз може призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії. Це буде відповіддю на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику. З посиланням на Politico, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, інформацію про можливе позбавлення грузин безвізу підтвердив представник виконавчого органу ЄС. За його словами, у випадку, якщо партія "Грузинська мрія" продовжить авторитарний курс, можливі всі варіанти реагування, "включно з потенційним тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму".

"У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного Плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації" , - додав він.

За даними Politico, відповідна переоцінка буде проведена у разі розвитку "подій, які становлять ризик для внутрішньої безпеки Шенгенської зони.

Нагадаємо, що з 2017 року громадяни Грузії можуть відвідувати країни ЄС, що входять до Шенгенської зони, до шести місяців на рік без віз.

Раніше грузинський парламент підтримав закон про прозорість іноземного впливу, подібний до того, який вже кілька років діє у Росії. Цей закон передбачає, що грузинські організації, які отримують фінансування з-за кордону, реєструвалися як "іноземні агенти".

Підтримавши цей закон грузинська влада зіпсувала відносини із Заходом. Зокрема, процес вступу Грузії до Євросоюзу було припинено. При цьому США ввели проти низки грузинських чиновників санкції.