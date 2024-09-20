Графіки відключення світла: що прогнозують в уряді

Чиновники прогнозують, що до кінця жовтня, а то й до початку листопада проблем з енергопостачанням не буде. В уряді зберігають оптимізм, незважаючи на ризики обстрілів, брак генерації, а можливо, ще й вихід з ладу відремонтованого обладнання, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в матеріалі "Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади".

За оптимістичного сценарію, який в уряді поки що розглядається як базовий, нинішню зиму вдасться пройти як і минулу - практично без відключень світла. Вони можуть бути лише у дні сильних морозів - понад 10 градусів. Про це на умовах анонімності заявив один із високопосадовців Кабміну.

Аргументами на користь такого прогнозу було названо: високий рівень захисту енергооб'єктів, введення в експлуатацію додаткової генерації та збільшення імпорту. Щоправда, поки що позитивні очікування не знаходять конкретного підтвердження за межами урядових кабінетів ні в експертному середовищі, ні серед учасників енергоринку, зазначається в матеріалі.

Удари по генерації та графіки відключень

За даними МВФ, масштабні атаки на український енергетичний сектор наприкінці березня - в травні серйозно пошкодили або знищили близько половини потужностей, що генерують понад 9 ГВт. Декілька теплових (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС) у Київській, Харківській та Запорізькій областях було повністю зруйновано, інші ТЕС та ГЕС пошкоджено різною мірою. Загалом обсяг зруйнованої потужності оцінюється у більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС.

Через це з травня в Україні застосовувалися графіки відключень світла для населення та бізнесу. З кінця липня графіки практично не застосовуються.

За прогнозом ООН, цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме на рівні близько 10%. Водночас серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік.