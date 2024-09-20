Хакери зламали криптобіржу BingX: викрали крипту на десятки мільйонів доларів

Сінгапурська криптовалютна біржа BingX була атакована хакерами. Інцидент призвів до втрати криптовалюти на 43 мільйони доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Block.

Аналітики з безпеки PeckShield розповіли, що більшість викрадених коштів були переведені кількома траншами.

За словами директора з продуктів BingX Вів'єн Лін, інцидент було виявлено 20 вересня о 04:00 ранку (о 00:00 за київським часом). Тоді ж технічна команда виявила "незвичайний доступ до мережі, що викликало підозру щодо хакерської атаки" на гарячий гаманець біржі.

"Ми негайно запустили наш план дій в надзвичайних ситуаціях, включаючи термінове переведення активів і призупинення виведення коштів. Відбулася незначна втрата активів», - додав Лін.

У тому ж числі біржа тимчасово призупинила виведення коштів, аби запобігти подальшим збиткам. Функцію обіцяють повернути протягом доби. Зокрема для користувачів розроблять план компенсації.