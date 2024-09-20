"Шахед" вдруге за місяць пролетів близько до Хмельницької АЕС

20 вересня "Шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Це вже другий випадок за останні дні. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до ХАЕС" , - розповів він.

За словами голови ОВА, Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС.

"Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС - чергове підтвердження" , - констатував Тюрін.

Нагадаємо, дрон РФ пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС і під час атаки в ніч на 12 вересня.

Атака РФ по Україні

У ніч на 20 вересня російські війська вкотре атакували Україну дронами та ракетами. Окупанти запустили чотири ракети та 70 безпілотників.

Тривогу практично по всій Україні через загрозу дронів та ракет оголосили близько 3:00. Вибухи лунали в шести областях, зокрема, і через роботу ППО, яка збила 61 російський БПЛА та одну ракету Х-59.

До того ж у Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі після атаки "Шахедів".