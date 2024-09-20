У Росії відновлюється експорт пального – Bloomberg

Через зростання потоків дизельного пального та мазуту, експорт нафтопродуктів РФ відновлюється.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Російський експорт нафтопродуктів відновився в першій половині вересня 2024 року завдяки відновленню постачання дизельного пального та мазуту на тлі підвищення рівня перероблення.

Повідомляється, що морські потоки нафтопродуктів становили близько 2,2 млн барелів на добу за перші 15 днів вересня. Це майже на 10% більше, ніж середньодобовий показник за весь серпень.

Ринок уважно стежить за експортом російської нафти, щоб оцінити обсяги видобутку, оскільки Москва перестала публікувати офіційні дані про видобуток.

Доходи країни від експорту нафти зазнали тиску, оскільки падіння цін більш ніж компенсувало невелике збільшення середньотижневих потоків нафти до 3,21 млн барелів на добу за тиждень до 15 вересня.

Експорт нафтопродуктів збільшився завдяки підвищенню рівня перероблення після того, як він був ускладнений атакою безпілотника на російський НПЗ.

У серпні обсяги постачання впали до чотиримісячного мінімуму через скорочення постачання дизельного пального та мазуту, які разом складають близько 70% всіх постачань нафтопродуктів з країни.

Експорт дизпалива та газойлів склав близько 807 тис барелів на добу. Це на 10% більше, ніж у серпні, коли обсяги постачання впали до найнижчого рівня з жовтня. Уряд посилює боротьбу з так званими сірими постачаннями пального компаніями, які не виробляють дизельне пальне.

Постачання мазуту підскочили на 13% до 749 тис барелів на добу, що є найвищим показником цього року. Постачання нафтопереробної сировини, такої як вакуумний газойль, зросли до чотиримісячного максимуму в 149 тис барелів на добу.