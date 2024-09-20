У Польщі затримали колишнього адвоката російського олігарха за напад на опозиціонера

У Польщі у рамках розслідування щодо нападів на представників російської опозиції затримали колишнього адвоката російського олігарха Бориса Березовського, повідомляє Європейська правда.

Спершу інформація про арешт почала з’являтися на російських ресурсах. Кореспондент видання RMF24 отримав підтвердження у Національній прокуратурі, що це відповідає дійсності і Анатолія Б. дійсно взяли під арешт.

Колишнього адвоката затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у рамках розслідування щодо нападів на представників російської опозиції, у тому числі побиття соратника Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі в березні 2024 року. Тоді ж навесні у Польщі затримали перших двох підозрюваних.

Також прокуратура Польщі розслідує злочин, спрямований проти заступника голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка.